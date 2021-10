Mobilizações em massa celebram Dia da Lealdade Peronista na Argentina

Milhares de pessoas se manifestaram no centro de Buenos Aires nesta segunda-feira (18) para celebrar o Dia da Lealdade Peronista. Os grupos foram convocados, principalmente, pela Confederação Geral do Trabalho (CGT), a entidade sindical mais importante da Argentina. Este é o segundo dia consecutivo de mobilizações, que começou no dia 17 de outubro, quando costuma ser comemorada a data. O objetivo da passeata é mostrar o apoio ao governo de Alberto Fernández, mas também pedir medidas vistas como necessárias para melhorar a situação no país. A Argentina enfrenta, hoje, uma grave crise econômica e a pobreza atinge 4 em cada 10 pessoas, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec). O Dia da Lealdade Peronista rememora 17 de outubro de 1945, dia em que a capital argentina inundou a Plaza de Mayo pedindo a liberdade do Coronel Perón, que estava preso em Martín García.