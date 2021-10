Vacinação itinerante da semana priorizará segunda dose para população em situação de rua

A Prefeitura da Capital divulgou nesta segunda-feira (18) a programação para a vacinação itinerante da semana, que será voltada para a aplicação de segunda dose do imunizante contra Covid-19 para a população em situação de rua. Já nesta segunda, ocorreu vacinação no Centro POP 1 (av. João Pessoa, 2384), das 8h30 às 10h30, e no Restaurante Popular Prato Alegre Centro (rua Garibaldi, 461), das 11h às 12h30. O Restaurante Popular disponibilizará imunizantes de terça à quinta, das 11h às 12h30. Os pontos de vacinação na semana, abertos das 8h30 às 10h30, serão: no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Ilê Mulher (rua Santo Antônio, 64), na terça (19); no Centro POP 3 (av. França, 496), na quarta (20); no Centro POP 2 (av. Gaspar Martins, 114), na quinta (21). Na sexta-feira (22), a vacinação será na Unidade de Saúde Móvel Sesi na Praça da Matriz, das 9h às 12h e das 13h às 16h.