Tocha da Olimpíada de Inverno de Pequim 2022 é acesa na Grécia sob protestos

Uma cerimônia nas ruínas de Olímpia nesta segunda-feira (18), na Grécia, marcou o acendimento da tocha olímpica dos Jogos de Inverno de Pequim 2022, que ocorrerá em fevereiro do próximo ano. Mulheres com vestidos longos similares aos das antigas sacerdotisas (foto) fizeram uma coreografia no antigo estádio. Mesmo sem a presença de público, por conta da pandemia do novo coronavírus, uma bandeira com os dizeres “Não aos Jogos Genocidas” foi estendida no local por ativistas de direitos humanos. A chama olímpica será entregue para a China em uma cerimônia no estádio Panatenaico, em Atenas. De lá, irá para o país asiático e começará o revezamento que terminará no estádio Ninho do Pássaro, no dia 4 de fevereiro de 2022, data da cerimônia de abertura dos Jogos de Inverno.