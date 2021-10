Rede Marista realiza ação e distribui livros gratuitamente em Porto Alegre

Com o objetivo de convidar a população a ler as obras da Edipucrs (editora da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul) e fazer com que as pessoas homenageiem nas redes sociais os professores e professoras que foram marcantes em suas vidas, a Rede Marista realizou uma ação de doação de livros em Porto Alegre. Mais de 200 obras foram distribuídas na quarta-feira (13) em dois pontos importantes da Capital: a Casa de Cultura Mário Quintana e o Parque da Redenção. De acordo com os organizadores, a corrente de cultura realizada com a distribuição de livros é uma forma de levar conhecimento e fazer com a que educação perpasse diferentes espaços da sociedade.