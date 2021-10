EPTC instala adesivos que indicam onde passarão linhas gratuitas no Dia D de vacinação

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) de Porto Alegre iniciou, nesta quinta-feira (14), a instalação da adesivagem das paradas de ônibus por onde passarão as linhas especiais para o Dia D de Vacinação, que acontece neste sábado (16). Já contam com a identificação as regiões do Morro Santana, Jardim Ypu, Sarandi, Restinga Velha e Restinga Nova. No total, serão 15 linhas gratuitas, que atendem nove regiões da cidade e 19 unidades de saúde. O funcionamento das linhas será das 9h às 17h, com partidas de viagens entre 25 e 35 minutos durante o período em que os postos estiverem abertos. No Dia D, estarão abertas 85 unidades de saúde da Capital para a atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes até 15 anos. Serão oferecidas 18 vacinas indicadas no Plano Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, além da vacina contra a Covid-19 para adolescentes acima de 12 anos.