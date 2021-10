Brasileiros terminam Rally do Marrocos no pódio

Após mais de 2,6 mil quilômetros percorridos pelo período de 6 dias, atravessando areia, dunas, muitas pedras, erosões e rios secos, o Rally do Marrocos se encerrou na última quarta-feira (13). A competição ocorreu em cinco etapas e uma especial mais curta. Em sua primeira participação na prova, a dupla de brasileiros Rodrigo Luppi e Maykel Justo foi vice-campeã entre os UTVs da edição de 2021 e colocou o Brasil no pódio. Eles iniciaram a etapa desta quarta-feira (a especial, de 167km) em terceiro, mas foram beneficiados pelos problemas com os então líderes Michal Goczal e Szymon Gospodarczyk. Na competição combinada dos carros, os brasileiros encerraram na oitava posição. A próxima competição internacional da dupla será em dezembro, no Hail Rally, e depois em janeiro, no Rally Dakar, ambos na Arábia Saudita.