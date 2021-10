Tufão Kompasu deixa estragos ao passar por Hong Kong

O tufão Kompasu deixou uma pessoa morta em um acidente rodoviário e pelo menos outras 20 feridas ao passar por Hong Kong nesta quarta-feira (13). O Observatório de Hong Kong emitiu o alerta número 8 mais longo em mais de 40 anos, em vigor por mais de 23 horas. O sinal só é emitido em casos de alerta de ciclone tropical com velocidades de vento de 63km/h a 117km/h. O fenômeno fez com que escolas, empresas e a bolsa de valores fechassem. Embora as chuvas tenham sido menos intensas do que as da tempestade tropical Lionrock, que atingiu a região no último fim de semana, as áreas baixas na ilha de Lantau e perto de Lei Yue Mun em Kowloon sofreram inundações. Nuvens de chuva ainda pairavam sobre o distrito comercial central nesta quarta (foto). Especialistas afirmam que o fechamento dos negócios ocasionado pelo temporal possa custar a Hong Kong algo entre HK $ 2 bilhões (US $ 257 milhões) e HK $ 3 bilhões.