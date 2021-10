Campanha do Brinquedo entrega doações a crianças em abrigos de Porto Alegre

Agentes de trânsito, em nome da Empresa Pública de Transporte e Circulação e da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, entregaram a crianças, nesta quarta-feira (13), doações da Campanha do Brinquedo 2021. As doações foram realizadas até a última terça, 12 de outubro, Dia das Crianças, e serão entregues em abrigos conveniados com a prefeitura por meio do Poa que Doa, movimento solidário do Gabinete da Primeira-dama, e de algumas comunidades. A campanha acontecerá novamente no Natal, com ampliação do período e dos pontos para doação. A iniciativa visa arrecadar brinquedos a serem destinados a crianças em situação de vulnerabilidade social. "Os agentes de fiscalização de trânsito demonstram que não só nas ruas estão atentos para os que mais precisam. Toda a nossa gratidão por esse ato tão lindo e nobre", agradece a primeira-dama, Valéria Leopoldino.