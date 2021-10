Atriz e cineasta russos vão ao espaço gravar primeiro filme fora da Terra

Já imaginou se os filmes de ficção científica fossem gravados diretamente do espaço? E que os efeitos especiais não fossem necessários, pois os atores realmente flutuam com a falta de gravidade? Pois então, o diretor russo Klim Shipenko e a atriz Yulia Peresild estão, neste momento, fora da órbita terrestre para gravar o primeiro longa-metragem da história filmado no espaço. Anton Shkaplerov, um cosmonauta veterano em três missões espaciais, acompanha a dupla russa na viagem. Eles partiram a bordo do foguete Soyuz na última terça-feira (5) e devem ficar 12 dias gravando cenas para o filme, que tem o título provisório de "O Desafio". A história será sobre um cirurgião que é convocado a ir a uma estação espacial para salvar um tripulante que sofre de um problema cardíaco.