Sindipetro realiza ação em Esteio e vende gás de cozinha por R$ 50,00

Nesse sábado (9), 100 famílias compraram gás de cozinha pelo valor de R$ 50,00 o botijão. A ação foi promovida pelo Sindicato dos Petroleiros do Rio Grande do Sul (Sindipetro-RS), que realizou mais uma edição da campanha "Gás a preço justo", desta vez no município de Esteio. A iniciativa integra a campanha nacional dos Sindicatos da Federação Única dos Petroleiros (FUP), que marca os 68 anos da Petrobras. De acordo com a organização, a ação é um protesto pelo preço abusivo do gás de cozinha, que aumentou 87% ao longo da gestão do presidente Jair Bolsonaro, chegando, de acordo com o Sindicato, a ser comercializado em algumas regiões do País por R$ 120,00. Outro intuito da campanha é alertar a população que é possível vender o gás de cozinha a um preço mais baixo do que o praticado no mercado, levando em consideração o custo de produção nacional, mantendo o lucro das distribuidoras, revendedoras, da Petrobras e a arrecadação de impostos.