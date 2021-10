Trensurb realiza pintura de muro de vedação na Estação Mercado

O muro de vedação da via do metrô que separa a avenida Mauá do terminal de manobra dos trens na Estação Mercado, no Centro Histórico da Capital, foi pintado pela Trensurb na última semana. A pintura, que teve custo de aproximadamente R$ 30 mil, foi concluída na quinta-feira (7). Segundo Pedro Bisch Neto, diretor-presidente da estatal, a iniciativa contribui para o processo de revitalização da região. "A pintura do muro de vedação da Trensurb representa uma contribuição nossa ao esforço que é feito em Porto Alegre para melhorar essa região da cidade, incluindo o Muro da Mauá e o Cais”, pontua. Foram cerca de 500 metros de muro pintados em dois tons de verde intercalados. A melhoria foi realizada por meio do contrato de manutenção predial que a Trensurb tem com a empresa SQ Group Engenharia.