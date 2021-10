Ambientalistas protestam no Rio de Janeiro contra leilões de blocos de exploração de petróleo

Ambientalistas protestaram nesta quinta-feira (7) contra leilões da 17ª Rodada de Licitações da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), em frente ao hotel onde blocos de exploração de gás e petróleo foram leiloados, localizado na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Os ambientalistas alegam que 14 dos 92 blocos ficam próximos do Parque Nacional de Fernando de Noronha e da reserva biológica do Atol das Rocas, e sua exploração oferece riscos à fauna marinha.na manhã desta quinta-feira. Em nota, a ANP e o Ministério de Minas e Energia alegam que "a indústria offshore de petróleo e gás no Brasil tem investido na exploração e produção de águas profundas e ultraprofundas, requerendo, portanto, mais eficiência energética que se traduz em competitividade e, ao mesmo tempo, compromissos ambientais".