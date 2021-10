Incêndio devasta floresta de Córdoba, na Argentina

Na foto divulgada pela Telam, principal agência pública de notícias da Argentina, é possível ter a visão aérea de uma floresta devastada após um incêndio em Caminiaga, província de Córdoba, capital da província argentina de mesmo nome. O incêndio começou há cinco dias em quatro distritos do norte da província de Córdoba. A situação foi controlada em Tulumba e Sobremonte, mas focos ativos permanecem em Caminiaga e San Pedro Norte, a cerca de 900 km de Buenos Aires. Centenas de bombeiros e especialistas em combate a incêndios da Defesa Civil tentam combater os focos de incêndio ainda existentes. A Defesa Civil afirma que os ventos fortes e altas temperaturas dificultam o trabalho na região. O avanço das chamas forçou o fechamento de estradas e a evacuação de casas. Apesar da força do fogo, ainda não houve registro de vítimas em decorrência do fenômeno.