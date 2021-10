Calçadas do Centro Histórico passam por processo de recuperação

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Smsurb) iniciou, nessa segunda-feira (4), o processo de recuperação das calçadas do Centro Histórico de Porto Alegre. A recuperação de calçadas faz parte do projeto, da Prefeitura da Capital. Os trabalhos se iniciaram em frente ao Chalé da Praça XV, com a recolocação de pedras soltas e a reposição das que faltavam. Também houve um serviço de manutenção do calçamento e colocação de piso tátil nas paradas de ônibus da avenida Aureliano Figueiredo Pinto. O titular da pasta, Marcos Felipi Garcia, comentou que "este é um importante trabalho que faz parte da ação Centro+. Seguimos agindo com foco na zeladoria da cidade, oferecendo melhor trafegabilidade e segurança para as pessoas”. Os serviços em frente ao Chalé devem durar aproximadamente dez dias, e, nas paradas de ônibus da avenida, 15 dias, com possibilidade de prorrogação a partir da previsão do tempo.