Vazamento derrama 474 mil litros de petróleo na Califórnia

Autoridades da Califórnia estimam que o rompimento de um oleoduto no sábado (2) lançou cerca de 474 mil litros de petróleo na costa marítima do estado americano. A quantidade equivale a 3 mil barris de petróleo e já cobre uma área de 33 metros quadrados no Oceano Pacífico. O local mais afetado é a cidade de Huntington Beach, que está localizada a cerca de 65 km de Los Angeles, ao sul. O prefeito da cidade californiana, Kim Carr, afirmou em entrevista coletiva que "A área de terra molhada está sendo destruída e partes da nossa costa estão agora cobertas em óleo". A ruptura do oleoduto causou a morte de peixes e pássaros, que foram levados às areias, além das algas da região que ficaram encharcadas de óleo. A Guarda Costeira dos EUA divulgou, ainda no domingo, que abriu uma investigação para descobrir as possíveis causas do vazamento.