Avião colide com prédio em Milão e 8 passageiros morreram

Neste domingo (3), um avião particular caiu e colidiu com um prédio em construção em San Donato Milanese - localizada na província de Milão, no norte da Itália. A aeronave, que saiu de Milão e se dirigia a Olbia, na ilha italiana da Sardenha, caiu cinco minutos após a decolagem e colidiu com um prédio vazio. Os oito passageiros que estavam no avião morreram, e o edifício incendiou e desabou após o impacto. Uma das vítimas foi o bilionário Dan Petrescu, de 68 anos, considerado um dos homens mais ricos da Romênia, que era proprietário e pilotava a aeronave. A esposa, o filho do casal e amigos do empresário também faleceram no acidente. Petrescu era dono de uma rede de shoppings e hipermercados e tinha uma fortuna estimada em mais de um bilhão de euros.