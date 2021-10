Palácio Piratini é iluminado em celembração ao Outubro Rosa

O Palácio Piratini, sede do Poder Executivo do Rio Grande do Sul, está iluminado para celebrar o Outubro Rosa. A ideia é apoiar a campanha de conscientização, que tem como objetivo alertar a sociedade sobre a importância da prevenção ao câncer de mama, além da necessidade do diagnóstico precoce. Em 2020, mais de 2,3 milhões de mulheres no mundo descobriram que estavam com câncer de mama. Esse tipo de tumor é o que mais acomete a população feminina brasileira e representa cerca de 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas. Também é o câncer que mais mata. No Brasil, em 2020, cerca de oito mil casos de câncer de mama tiveram relação direta com fatores comportamentais, como consumo de bebidas alcoólicas, excesso de peso, não ter amamentado e inatividade física. O número representa 13,1% dos 64 mil casos novos de câncer de mama em mulheres com 30 anos e mais, em todo o País, de acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca).