Grandes filas e teste de PCR surpreendem missão gaúcha no desembarque em Madri

Os integrantes da missão gaúcha que terá agenda de seis dias na Espanha e França foi surpreendida neste domingo (3) por longas filas na imigração, ao chegar ao Aeroporto Internacional de Bajadas, o principal de Madri. Uma multidão se concentrava em frente aos postos para checagem da documentação na chegada, por volta das 6h, horário local. O editor de Economia do, Cristiano Vieira, que fará a cobertura da missão que tem participação do governador Eduardo Leite e do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, informou ainda que todos tiveram de fazer teste de PCR para detecção do novo coronavírus. "Depois de passar pela fila, nos chamaram para uma sala para fazer o teste que leva 15 minutos de espera", conta Vieira. Foram duas horas de procedimentos para sair do aeroporto.