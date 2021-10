Impactos na pandemia na área da Farmácia são debatidos no RS

Os impactos da pandemia em áreas da saúde como a Farmácia foi foco de evento que reuniu autoridades e profissionais da área e hospitais em Porto Alegre. Novas tecnologias e melhoria de processos, dizem os promotores, estão gerando mudanças no setor. A sexta edição da Jornada de Farmácia Hospitalar foi nesta sexta-feira (1º) na Amrigs, com atividades presenciais e virtuais, uma realização do Sindicato dos Hospitais e Clínicas de Porto Alegre (Sindihospa). Na jornada, experiências e exemplos de instituições, como Hospital Sírio Libanês, Beneficência Portuguesa de São Paulo, Hospital Divina Providência e Santa Casa da Capital, na crise sanitária foram detalhadas. Um dos conceitos que ganha espaço é o da Farmácia 4.0, por unir recursos digitais para os processos dentro das instituições.