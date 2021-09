Manifestantes protestam em frente à sede administrativa da Prevent Senior

Dezenas de manifestantes protestaram, na manhã desta quinta-feira (30), em frente à sede administrativa da Prevent Senior, localizada no Paraíso, na zona sul de São Paulo. A operadora de plano de saúde está no centro da CPI que investiga o combate à pandemia de Covid-19 no País. A empresa é acusada de ter administrado sem consentimento medicamentos sem comprovação científica contra o coronavírus em pacientes que buscaram atendimento em suas unidades. No ato, que foi organizado pelo Levante Popular da Juventude, a fachada da operadora de saúde foi pintada de vermelho. O ato, que durou 15 minutos, foi embalado por gritos como "Prevent assassina" e "a Prevent mata e chama óbito de alta". Júlia Aguiar, coordenadora nacional do Levante Popular da Juventude, disse que o ato foi uma denúncia. "Não queremos que uma empresa como essa seja referência de um governo no combate à pandemia", diz.