Azul usa tecnologia para orientar embarque de passageiros em aeroportos

Quem chega a um portão de embarque da Azul em aeroportos como o Viracopos (foto), em Campinas, logo é alertado pelo atendente do balcão da companhia Azul: "Acompanhe no painel quando será a vez de acessar o balcão e entrar na aeronave". O aviso é reforçado por gerar mais organização e rapidez para fazer a operação. O sistema, chamado de Tapete Azul, é composto por uma tela e uma projeção feita no piso na frente do portão. No painel, os assentos por filas são sinalizados por cores: branco, para aguardar sentado, amarelo, de próximo a embarcar, e verde, de seguir para o tapete. No chão, os números das fileiras são projetados conforme o aviso. O tapete busca evitar aglomeração na pandemia. No desembarque, uma gravação orienta que a saída deve respeitar as filas de assentos. Mas sempre há os mais apressadinhos que levantam antes da vez. "Por gentileza, permaneçam sentados", reforça uma comissária, aos impacientes. (Reportagem Patrícia Comunello)