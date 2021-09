Novas pontes ganham forma nas obras da BR-386

Já é possível ver o início das estruturas das pontes ao trafegar pelo trecho em obras da duplicação da BR-386, em Marques de Souza, no Vale do Taquari. No projeto elaborado pelas equipes de Engenharia da CCR ViaSul, concessionária responsável pela obra, serão seis novas estruturas, além da adequação das seis estruturas já existentes entre os quilômetros 326,1 e 339,1. A concessionária estima que irá utilizar 244 estacas, 71 vigas de concreto pré-moldado e 35 pilares. Dessas, já estão prontas 118 estacas (48% do total), 37 vigas de concreto (52%) e quatro pilares (11%). “Para a construção de todas essas estruturas, novas e já existentes, estimamos uma utilização de 2.170 m³ de concreto, além de 370 toneladas de ferro. Até agora, já usamos 700 m³ de concreto e 120 toneladas de ferro”, destaca o coordenador de Engenharia da CCR ViaSul, Fábio Hirsch.