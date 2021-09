No Dia Nacional da Doação de Órgãos, o Palácio Piratini é iluminado de verde

O Palácio Piratini foi iluminado de verde na noite dessa terça-feira (27), em referência ao Dia Nacional da Doação de Órgãos. A data, instituída por lei em 2007, visa a conscientizar a população sobre a importância da doação e a incentivar que as pessoas conversem sobre o assunto com amigos e familiares. A decisão para se tornar doador é feita pela família, que já deve estar consciente da vontade de doar da pessoa. A Secretaria de Saúde do RS alerta para a diminuição de 28% de doadores durante a pandemia de Covid-19. O coordenador da Central Estadual de Transplantes, Rafael Rosa, afirma: “Percebemos com preocupação o aumento na lista de espera por órgãos e a angústia dos pacientes esperando por um transplante”. Além da sede do Governo do Estado, foram iluminados locais como a Ponte do Guaíba, a Assembleia Legislativa, a Câmara dos Vereadores, a Arena do Grêmio e o Estádio Beira-Rio.