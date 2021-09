Após mais de um ano em obras, Viaduto dos Açorianos é liberado

Sem receber fluxo de veículos desde maio do ano passado, o Viaduto dos Açorianos, no Centro Histórico de Porto Alegre, foi liberado para trânsito às 7h desta terça-feira (28). A estrutura passou por uma obra de recuperação estrutural, a maior já realizada noss 47 anos do Viaduto, após “graves anormalidades estruturais nos elementos do encontro Sul”. A reforma foi finalizada com o investimento total de R$ 1,5 milhão. A obra envolveu a recuperação de pilares e vigas, tratamento da armadura e do concreto, bem como de fissuras e rachaduras, reforço da viga longitudinal central e lajes de transição. Nas primeiras horas da manhã, agentes de trânsito da EPTC orientavam os motoristas. Os itinerários do transporte coletivo, desviados para outras vias, também foram retomados. Já os cruzamentos criados e semáforos instalados durante a interdição para as obras no Viaduto estão sendo retirados.