Barco Cisne Branco recebe certificação de Carbono Zero por adoção de práticas sustentáveis

Em reconhecimento às práticas sustentáveis e de preservação do meio ambiente adotadas há mais de 20 anos, o Grupo Cisne Branco, que gerencia em Porto Alegre o Barco Cisne Branco, recebeu nesta quinta-feira (23) o certificado de Carbono Zero. Concedido de forma pioneira pela Oscip PRIMA Mata Atlântica e Sustentabilidade, a certificação foi entregue aos gestores da embarcação durante passeio de navegação pelas Ilhas do Delta do Jacuí. O destaque avaliza a aplicação da metodologia de emissão de baixo carbono no barco, as ações de sensibilização ambiental praticadas junto aos colaboradores e turistas e a prática de plantio de mudas de árvores. Dentre as ações adotadas nos último anos destacam-se ainda a instalação de um tanque de tratamento de dejetos, que evita a poluição no Lago Guaíba, a separação de lixo e medidas de preservação ambiental a longo prazo. A outorga também consolidou cooperação técnica com os Navegantes do Sul, que contempla ações contínuas de educação ambiental e responsabilidade social.