EUA e México retiram imigrantes haitianos de fronteira

Imigrantes haitianos cruzam o Rio Grande, entre os Estados Unidos e o México, para obter comida e água no lado mexicano nessa terça-feira (21) (foto). A cena tem se repetido desde a última quinta (16), quando foi instalado um acampamento entre Cidade Acuña, no estado mexicano de Coahuila, e a cidade texana de Del Rio. Cerca de 15 mil pessoas estão no local, após tentarem cruzar ilegalmente a fronteira entre os países. Desde domingo (19), centenas de migrantes foram expulsos do território estadunidense em voos para Porto Príncipe, capital do Haiti. Segundo a agência Associated Press, essa pode ser a maior ação de retirada de imigrantes em décadas nos Estados Unidos. Na última terça, o México divulgou que voos de repatriação serão oferecidos àqueles “que desejam voltar ao seu país”. As deportações ocorrem em meio a profunda instabilidade no país mais pobre Hemisfério Ocidental, marcado por um, a violência de gangues e umnas últimas semanas.