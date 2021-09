Campanha que incentiva a adoção de espaços públicos para o plantio de flores é lançada em Porto Alegre

Esta quarta-feira (22) foi marcada pelae pelo, lançada pela Prefeitura de Porto Alegre. Vinte crianças atendidas pelo Centro Infantil Renascer da Esperança plantaram flores e mudas para a revitalização da Praça Brigadeiro Sampaio, localizada no Centro Histórico. O ato, que concretizou o início da campanha, contou com a presença do prefeito Sebastião Melo (MDB) e de secretários envolvidos no projeto. "Primavere-se" é uma iniciativa criada em conjunto pelas secretarias municipais de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Smpae) e de Parcerias (SMP) que incentiva a adoção de de canteiros, rótulas e praças por parte de comunidades para o plantio de flores e embelezamento da cidade. Nesta primeira etapa, o CDL POA, a Talo Gestão de Patrimônio e a floricultura Blumengarten doaram 2,6 mil mudas e 3,7 mil flores para o ajardinamento e requalificação de espaços urbanos nos bairros.