Dia da Árvore: projeto propõe o plantio de árvores no litoral gaúcho

Neste dia 21 de setembro, é celebrado o Dia da Árvore. Aproveitando a data, foi feito o lançamento do projeto Tramandaí Mais Verde, que propõe o plantio, em diferentes pontos da cidade litorânea, de 5 mil mudas de árvores até 2024, para o reflorestamento e arborização. Na manhã desta terça, 16 mudas foram plantadas na Praça da Integração (foto). A secretária de Meio Ambiente de Tramandaí, Dalma Machado, destaca a importância do projeto para a região. “Queremos que a Capital das Praias seja também a praia mais arborizada e, com o apoio de toda a comunidade e muita união, conseguiremos cumprir o nosso objetivo”, afirma. O projeto é uma parceria do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac, da Prefeitura Municipal de Tramandaí e de instituições locais.