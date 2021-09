Porto Alegre inicia Semana Nacional de Trânsito com ação na Redenção

As atividades referentes à Semana Nacional de Trânsito tiveram início em Porto Alegre. A solenidade de abertura aconteceu no Parque da Redenção no último sábado (18) e contou com a presença do prefeito Sebastião Melo. Durante lançamento, foram entregues kits e informativos sobre educação no trânsito. O tema deste ano é No trânsito, sua responsabilidade salva vidas e norteia as ações realizadas em todo o País. Em Porto Alegre, uma agenda foi elaborada pela EPTC para conscientizar a população sobre os cuidados no trânsito. As atividades incluem ações com a população nas ruas, lives em redes sociais, a volta do projeto Um Dia de Agente e o convênio com a Secretaria Municipal de Educação, inédito na Capital. Na terça-feira (21), às 14h, será feita uma blitz educativa para motociclistas. Na quarta-feira (22), acontece o IV Seminário Nacional de Trânsito, das 9h30min às 12h. Outras ações estão previstas para o restante da semana, entre elas uma blitz educativa para veículos na sexta-feira (24), em que o radar móvel registrará a velocidade e, a seguir, os condutores serão abordados, parabenizados por andarem dentro do limite da via.