Atividade do Setembro Amarelo é realizada em Unidade de Saúde de Porto Alegre

A Unidade de Saúde Mato Sampaio, localizada no bairro Bom Jesus de Porto Alegre, organizou uma atividade motivada pelo Setembro Amarelo. Mensagens de otimismo e confiança foram inseridas em cápsulas que simulavam remédios - as "pílulas de afeto" - e reunidas em um pote de vidro, do qual os participantes retiravam os recados para debater e refletir sobre o que estava escrito. “Também criamos um painel no qual as pessoas podiam jogar os medos na caixa do lixo”, disse a organizadora da atividade, Jacqueline Trajano. Ela ainda comentou sobre a importância de abordar assuntos como depressão, crises de ansiedade e saúde mental, e destacou o apoio emocional de amigos e familiares ao reconhecerem casos de doenças. No Brasil, a campanha Setembro Amarelo iniciou em 2015 com a proposta de associar a cor ao mês que marca o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, 10 de setembro.