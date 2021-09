Associação dos Arquitetos Voluntários renova espaços da Unidade de Saúde Santa Marta

Um ação da Associação dos Arquitetos Voluntários renovou espaços da ala Covid-19 da Unidade de Saúde Santa Marta, no Centro Histórico de Porto Alegre. Os voluntários criaram um mural colorido na recepção (foto), com arte do Renam Canzi em colaboração com Silvia Marcon, responsável pelo mosaico ao longo da pintura. As salas de atendimento receberam nova pintura e quadros. A coordenadora do projeto, arquiteta Carolina Lisot, destaca que o principal objetivo foi levar conforto para funcionários e pacientes. Para a coordenadora da unidade, enfermeira Elizete de Oliveira Brando, a intervenção ajuda a "oferecer aos pacientes e profissionais um local acolhedor, com cores e que permite um espaço de descompressão”. As tintas para a renovação dos espaços foram doadas pela Suvinil, apoiadora oficial da associação. A restauração foi no primeiro andar da unidade e coloriu a recepção, quatro salas de atendimento, sala de descompressão, banheiros e copa.