Duplicação na BR-386 segue em ritmo acelerado após 60 dias do início

Após mais de 60 dias do início das obras de duplicação na BR-386, a CCR ViaSul trabalha agora no primeiro trecho entre os municípios de Marques de Souza e Lajeado, entre os quilômetros 325 e 335. Cerca de 600 trabalhadores estão envolvidos na ação. Em alguns locais, ocorre mais de uma intervenção, visando dar maior agilidade ao processo. Isso acontece entre os kms 325 e 332, em Marques de Souza, onde são realizadas as ações de supressão vegetal e detonação de rochas; em outros, onde serão implantadas as novas pontes, a instalação das novas estruturas já acontece em conjunto com as intervenções de drenagem. Todo esse investimento faz parte do programa de Concessão Federal no Rio Grande do Sul, tendo como órgão regulador a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).