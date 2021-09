Gabriel Medina ganha WSL Finals e se iguala a lendas do surfe

Gabriel Medina voltou colocar seu nome em evidência nesta terça-feira (14). O brasileiro venceu a Liga Mundial de Surfe pela terceira vez e incluiu seu nome entre os grandes campeões da modalidade na história. O paulista conquistou o título de 2021 com um triunfo sobre o o compatriota Filipe Toledo, em Lower Trestles, no estado norte-americano da Califórnia. Vencedor também em 2014 e 2018, ele entrou em um restrito grupo de tricampeões e ficou atrás apenas do lendário norte-americano Kelly Slater, que soma 11 títulos, e do australiano Mark Richards, pentacampeão. Após polêmicas e troca de treinador, os resultados apresentados na WSL não mostraram prejuízo técnico ao longo das 7 etapas que o brasileiro disputou. Em uma final de altíssimo nível, Medina usou a estratégia de apostar na onda seguinte à escolhida pelo adversário e ainda conseguiu completar um backflip (uma cambalhota de costas no ar).