Marrocos desmantela grupo vinculado ao Estado Islâmico

As autoridades do Marrocos anunciaram nesta terça-feira (14) que desmantelaram uma célula afiliada ao grupo jihadista Estado Islâmico (EI) no sul do país. Membros do Bureau Central de Investigação Judicial (BCIJ, na sigla em francês) de Marrocos, que supervisiona as operações de contraterrorismo, vasculharam as casas dos suspeitos (foto) e uma loja, onde encontraram roupas militares, literatura e informações jihadistas. Três suspeitos foram presos. De acordo com um comunicado do BCIJ, publicado pela agência de notícias oficial MAP, os presos têm 21, 27 e 37 anos e planejavam 'ações terroristas'. No fim do mês de junho, a organização já havia detido quatro pessoas suspeitas de ligação com o EI. A monarquia árabe do norte da África vem sofrendo com a tentativa de se livrar da violência vinculada a grupos jihadistas. Em 2018, o país foi palco de um ataque contra duas turistas escandinavas, que foram decapitadas em nome do EI.