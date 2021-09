Eduardo Leite recebe segunda dose da vacina contra Covid

O governador Eduardo Leite recebeu, na manhã desta segunda-feira (13), a segunda dose da vacina contra a Covid-19. A aplicação do imunizante aconteceu na Unidade de Saúde Santa Marta, no bairro Centro, em Porto Alegre. O governador antecipou sua segunda dose, marcada para o dia 21 de setembro, por conta de viagem internacional marcada para o mês de outubro. A antecipação atende a informe técnico da Secretaria da Saúde, que prev}e antecipação de dose em caso de comprovação de viagem a estudo ou a trabalho. Em clima descontraído, o governador tirou selfies com as enfermeiras., mesmo dia em que, idade dele, a campanha de vacinação. Atualmente, o Rio Grande do Sul está com 52.2% da população com o esquema vacinal completo, segundo informações do governo estadual.