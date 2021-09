Papa Francisco discursa na Eslováquia e alerta sobre o crescimento do individualismo

Em visita à Eslováquia, o Papa Francisco discursou nesta segunda-feira (13) nos jardins do Palácio Presidencial de Grassalkovich, na capital Bratislava. O evento contou com a presença da presidente eslovaca, Zuzana Caputova, e de outros funcionários e diplomatas.na sua primeira viagem desde que. O Pontífice alertou sobre o crescimento do individualismo e do sentimento anti-imigrantes em todo o Leste da Europa. "Nestas terras, há poucas décadas, um único sistema de pensamento sufocava a liberdade. Hoje, outro sistema de pensamento único está esvaziando a liberdade de sentido, reduzindo o progresso ao lucro e os direitos apenas às necessidades individuais", disse Francisco ao fazer um paralelo entre o antigo regime socialista e o atual modelo neoliberal. É a primeira visita papal ao país desde 2003.