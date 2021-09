Médicos Veterinários de Rua do Rio de Janeiro inspiram início do projeto no RS

Pessoas em situação de rua que vivem em Porto Alegre receberão atendimento para seus animais a partir de outubro, quando ocorrerá a primeira ação do projeto Médicos Veterinários de Rua no RS. A inspiração veio dos 45 voluntários do projeto no Rio de Janeiro. Uma vez por mês, cães e gatos passam por exame físico, recebem vermífugos, antiparasitários e vacinas. “O cuidado com os animais é a porta de entrada para que essas pessoas cuidem de sua saúde também”, relata o médico veterinário Marco Antonio Andrade Rodrigues, coordenador do projeto no Rio. Na última ação no RJ, foram atendidos cerca de 20 pets. Interessados em ingressar no projeto no RS podem solicitar informações pelo WhatsApp (51) 999 655 799. (Cristine Pires)