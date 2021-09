Comitiva de Boa Vista visita obra na Orla do Guaíba

Nessa quinta-feira (9), a obra de revitalização do trecho 3 da Orla do Guaíba recebeu a visita técnica de uma comitiva vinda de Boa Vista, capital de Roraima. O grupo veio a Porto Alegre para conhecer os atrativos do trecho, em especial a pista de skate que está sendo construída, que será a maior da América Latina. Acompanhada do secretário municipal de Obras e Infraestrutura, Mendes Ribeiro (DEM), a Superintendente de Projetos da Secretaria de Obras de Boa Vista, Deusiana Gouveia, destaca o papel de referência da Capital gaúcha. "Viemos até aqui a fim de trocar experiências para que, num futuro breve, projetos e obras da complexidade da revitalização da Orla do Guaíba venham a ser executados em nossa cidade", disse. Os serviços do trecho 3 ocorrem em 1,6 quilômetro de extensão entre Arroio Dilúvio e o Parque Gigante, com o investimento de R$ 53,4 milhões. Até o momento, mais de 95% dos serviços já foram executados.