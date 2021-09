Bolsonaro faz discurso de abertura em reunião da cúpula do Brics

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) fez nesta quinta-feira (9) o discurso de abertura na reunião virtual da cúpula do Brics, grupo de países emergentes formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Em sua fala, o presidente lembrou de sua visita à Índia, em janeiro de 2020, e disse que “a parceria com Índia permanece até hoje. Nossa cooperação tem avançado na área de ciência, energia, e combate à pandemia de Covid. O comércio bilateral tem crescido”.e mencionou que "parcela expressiva" dos insumos de vacinas brasileiras são provenientes do país asiático e, ao se dirigir ao presidente chinês Xi Jinping, lamentou ter se encontrado com o líder apenas uma vez. Sobre a Rússia, o presidente declarou "interesse de diversificar nossa pauta exportadora” e que o Brasil tem relações de “grande envergadura” com o País.