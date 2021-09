Terceira maior medalhista paralímpica da história é recebida pela prefeitura de Porto Alegre

A prefeitura de Porto Alegre recebeu nesta quinta-feira (9) uma comissão de atletas paralímpicos brasileiros - dentre eles a nadadora Maria Carolina Santiago, que é a terceira maior medalhista da história dos Jogos Paralímpicos. O encontro ocorreu no Paço Municipal, e contou com o prefeito Sebastião Melo (MDB) e o secretário Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, Antônio Carlos de Oliveira Pereira, o Kiko. Maria Carolina é natural de Pernambuco e atleta da equipe paralímpica de natação Grêmio Náutico União desde 2018. A nadadora trouxe cinco medalhas a Porto Alegre: três de ouro, uma de prata e uma de bronze. As medalhas de ouro vieram nos 100m peito e nos 50m e os 100m livre. Maria Carolina ainda encerrou um jejum de 17 anos do Brasil sem medalha de ouro na natação.