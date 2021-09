França presta homenagens ao ator Jean-Paul Belmondo

O governo francês prestou, nesta quinta-feira (9), uma homenagem solene aoA entrada do caixão, sob um sol forte e rufar de tambores militares, emocionou a família do ator. Estavam presentes na cerimônia estrelas atuais do cinema francês, como Jean Dujardin, e cerca de mil fãs. O presidente francês, Emmanuel Macron, disse que Belmondo soube encarnar um país "feliz". "Amamos Jean-Paul Belmondo porque ele se parecia conosco. Era aquele homem entre os homens", disse Macron no pátio do Palácio dos Inválidos, monumento parisiense reservado para grandes personalidades e importantes ocasiões. O ator se dedicou durante seis décadas de sua vida ao cinema e ao teatro e fez fama ao estrelar filmes de Jean-Luc Godard. Ele ficou conhecido por atuações em filmes como "Acossado" (1960) e "O Demônio das Onze Horas" (1965), clássicos da Nouvelle Vague dirigidos por Godard.