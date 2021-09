Prefeitura de Porto Alegre realiza manejo arbóreo e elétrico em função da chuva

Equipes da prefeitura de Porto Alegre estão mobilizadas desde a madrugada desta quarta-feira (8) para atender a ocorrências em função da chuva. A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos realizou serviços emergenciais de manejo arbóreo em diversos pontos da cidade: foram 11 ocorrências até as 16h desta quarta. As equipes de fiscalização e manutenção elétrica da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) também foram deslocadas para os pontos críticos e com mais risco de acidentes para monitorar a circulação, restaurar a sinalização e auxiliar os usuários devido à chuva. Durante a madrugada,no bairro Coronel Aparício Borges. As estações de bombeamento de água tratada Oscar Pereira e Glorinha sofreram uma queda de energia, o que afetou o abastecimentos no bairro Glória e, segundo a CEEE-D e a RGE,