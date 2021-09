Após golpe, militares chegam à sede do Parlamento da Guiné

Um grupo de militares chega ao Palácio do Povo, sede do Parlamento da Guiné, na manhã desta segunda-feira (6) (foto), após aplicarem um golpe de Estado no domingo (5). Os militares convocaram os ministros do governo deposto e presidentes das instituições para uma reunião no Palácio e alertaram que "qualquer recusa a comparecer será considerada uma rebelião". Liderados pelo tenente-coronel Mamady Doumbouya, chefe das Forças Especiais da Guiné (que acena na foto), o grupo de militares capturou o presidente do país, Alpha Condé, anunciou a suspensão da Constituição, a dissolução das instituições e do Governo e o fechamento das fronteiras terrestres e aéreas. Ao longo da manhã de domingo, Conacri, a capital do país, foi palco de troca de tiros em meio a uma grande presença de soldados nas ruas, segundo moradores. Este é o terceiro levante na região da África subsaariana no período de um ano.