Fazenda exibe na Expointer imagem de santa que desceu na propriedade em um balão

O público que circula pelo pavilhão de grandes animais, na Expointer, é atraído pela santa colocada no painel em frente ao estande dos animais da Fazenda Santa Terezinha (foto). A história é a seguinte: cabanheiros da propriedade, localizada em Jaquirana, depararam-se com uma cena inusitada em 2019. Do céu, caía um balão que, para supresa dos peões, levava a imagem de uma santa, mas não uma qualquer. Era a santa cujo nome tinha batizado a propriedade de mais de 100 anos. A imagem foi lançada pela Romaria das Rosas, em Santo Antônio do Palma. Uma carta veio junto orientando para quem encontrar a imagem avisar. Isso só ocorreu três vezes em 24 anos que o ato é realizado. Na última vez, a santa viajou mais de 270 quilômetros até descer em Jaquirana. Para os cabanheiros, é coincidência demais. "Deve ser milagre", acredita Ismael Cardoso, peão que está na feira. (Reportagem Diego Nuñez)