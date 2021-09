Trabalhadores da Carris apresentam projeto à prefeitura para evitar desestatização

Nesta segunda-feira (6), a Comissão de Funcionários da Carris e vereadores da oposição apresentaram uma carta pública ao prefeito Sebastião Melo (MDB) com propostas sobre a Carris e o sistema de transporte coletivo em Porto Alegre. Os secretários municipais de Governança Local e Coordenação Política, Cássio Trogildo, de Mobilidade Urbana, Luiz Fernando Záchia, e o diretor-presidente da Carris, Maurício Cunha, receberam as propostas, que devem ser analisada pela administração municipal. No começo da manhã, funcionários da Carris realizaram mais uma manifestação contrária à privatização da companhia. Os manifestantes se reuniram em assembleia, por volta das 8h30 da manhã, no terminal de ônibus da Azenha, e de lá seguiram a pé até o Paço Municipal, onde organizaram um protesto que se encerrou por volta das 16h.