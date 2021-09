Paralimpíadas chegam ao fim com o melhor desempenho do Brasil na história dos Jogos

Os Jogos Paralímpicos de Tóquio se encerraram neste domingo (5) com a cerimônia no Estádio Olímpico e mais uma amostra da riqueza que a diversidade proporciona. O Brasil teve o melhor desempenho do País na história dos Jogos . Foram 72 medalhas no total, igualando o recorde obtido no Rio de Janeiro, em 2016, mas com um número bem superior de ouros. As 22 medalhas douradas no Japão superaram as 21 de Londres-2012, maior marca até então. O País ainda somou na capital japonesa 20 pratas e 30 bronzes. Terminou na sétima posição no quadro de medalhas - mesma colocação de 2012. No Rio, foram 14 ouros, 29 pratas e 29 bronzes, no oitavo lugar. O encerramento contou com a participação de 160 países, além das representações dos refugiados e do Comitê Olímpico Russo.