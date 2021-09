Cordeirinha Texel é primeiro rebento da Expointer presencial 2021

Um dos momentos mais esperados, logo que abre cada Expointer , no Parque Assis Brasil, em Esteio, é o do nascimento dos primeiros animais. Uma cordeirinha foi a primeira da safra de 2021 de "bebês" da feira. A filhote de uma ovelha da raça Texel Naturalmente Colorida nasceu na manhã deste sábado (4), um pouco antes dos portões abrirem ao público. A mãe da cordeirinha faz parte do plantel da cabanha Don Enick, de Santana do Livramento. A ovelha entrou em trabalho de parto às 6h, segundo a organização da feira. A cordeirinha veio ao mundo às 7h45min, conta o tratador Alison Silveira. Além da natalidade em alta, a raça também está em ascensão na Expointer, mais que dobrando a presença, passando de 46 animais, em 2019, para 93 neste ano, que marca a volta da exposição presencial e do público ao Parque Assis Brasil.