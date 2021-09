Furacão Ida devasta o nordeste dos Estados Unidos

Canoístas americanos remaram em meio à enchente após a inundação vinda de fortes chuvas causadas pelo furacão Ida na Filadélfia, na Pensilvânia nessa quinta-feira (2). Ao menos 44 pessoas morreram durante a noite de quinta em decorrência do furacão que devastou o nordeste dos Estados Unidos. O fenômeno causou estragos a mais de 1.600 quilômetros do local em que tocou o solo, causando inundações em vários estados, bloqueando estradas e interrompendo a circulação do metrô de Nova York. Meteorologistas afirmam que, embora tivesse perdido a maior parte da força dos ventos de 240 km/h que chegou a ter no pico de sua atividade, a tempestade manteve seu núcleo forte e chuvoso. Especialistas em eventos climáticos dizem que o aquecimento global agravado pela ação humana provavelmente também tornou os impactos de longo alcance do Ida piores, já que o ar quente retém mais umidade.