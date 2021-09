Dmae doa computadores à escola pública do Humaitá

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) doou, nesta quinta-feira (2), 15 estações de trabalho para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Vereador Antônio Giudice, localizada no bairro Humaitá de Porto Alegre. Entre os itens doados estavam computadores, monitores, mouses e teclados. O diretor do Dmae, Alexandre Garcia, participou da entrega e comentou que “o Dmae está reformando todo o seu parque de máquinas e dando uma destinação muito nobre para esses computadores, trazendo pra uma escola de ensino fundamental onde mais de mil alunos serão contemplados para utilizar esses equipamentos”. O diretor da escola, Mateus Ceni de Oliveira, disse que as doações aprimorarão a área administrativa e auxiliarão o acesso dos alunos do Ensino Fundamental e EJA a computadores. “A gente está organizando essa questão com a Secretaria de Educação para trabalharmos com os alunos e termos um computador por sala", completou o diretor.