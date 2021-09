Ativistas protestam durante o Congresso Mundial da Natureza

Manifestantes e ativistas foram às ruas nesta sexta-feira (3) em Marselha, na França, com placas e cartazes (foto) pedindo proteção para o planeta e ações para evitar as mudanças climáticas. A cidade recebe até o dia 10 de setembro o Congresso Mundial da Natureza. Aberto pelo presidente francês, Emmanuel Macron, o Congresso reúne milhares de especialistas em conservação da biodiversidade. Por conta da Covid-19, grande parte dos debates acontecerá on-line. O evento é realizado pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) para estimular os líderes mundiais a protegerem a biodiversidade em pelo menos 50% das terras e oceanos. O objetivo dos manifestantes é reduzir a devastação causada pela humanidade no meio ambiente.